Неймар подписался на инстаграм Рамоса

Ведущий форвард ПСЖ Неймар подписался на инстаграм капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Испанская пресса уже предположила, что такое действие 26-летнего нападающего парижан является лишним подтверждением того, что бразилец рассчитывает покинуть свой клуб уже ближайшим летом и перебраться на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, AS сообщил, что Неймар все еще надеется уйти из ПСЖ. | soccernews.ru