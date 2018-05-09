Неймар подписался на инстаграм Рамоса

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Неймар подписался на инстаграм РамосаВедущий форвард ПСЖ Неймар подписался на инстаграм капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Испанская пресса уже предположила, что такое действие 26-летнего нападающего парижан является лишним подтверждением того, что бразилец рассчитывает покинуть свой клуб уже ближайшим летом и перебраться на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, AS сообщил, что Неймар все еще надеется уйти из ПСЖ. | soccernews.ru

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