Неймар подпишет с ПСЖ контракт на пять лет

Форвард "Барселоны" Неймар согласовал условия личного соглашения с ПСЖ, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, бразилец подпишет с клубом пятилетнее соглашение с зарплатой 30 миллионов евро в год после вычета налогов.

Сообщается, что ПСЖ предлагает Неймару подписной бонус в 40 миллионов евро, а также 15 процентов годовой зарплаты будут отчисляться его отцу.

Кроме того, Неймар получит частный самолет для перелетов в Бразилию.

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