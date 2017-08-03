Неймар подписывает контракт. С ПСЖ? (Фото)



В интернете появилась фотография бразильского нападающего Неймара, который подписывает некие бумаги.

Возможно, на фото запечатлен момент заключения контракта между форвардом и его новым клубом ПСЖ.

Фото: Неймар подписывает контракт.

Напомним, что сегодня 25-летний Неймар покинул "Барселону", заплатив за разрыв соглашения с каталонцами 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что зарплата игрока в парижском клубе составит 30 миллионов евро в год.

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