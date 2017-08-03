Неймар подписывает контракт. С ПСЖ? (Фото)

Теги псжнеймар

Неймар подписывает контракт. С ПСЖ? (Фото)
В интернете появилась фотография бразильского нападающего Неймара, который подписывает некие бумаги.

Возможно, на фото запечатлен момент заключения контракта между форвардом и его новым клубом ПСЖ.

Фото: Неймар подписывает контракт.

Напомним, что сегодня 25-летний Неймар покинул "Барселону", заплатив за разрыв соглашения с каталонцами 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что зарплата игрока в парижском клубе составит 30 миллионов евро в год.

Не пропустите: Неймар стал самым дорогим футболистом в истории. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион 0 0
2 Монако 0 0
3 ПСЖ 0 0
4 Нант 0 0
5 Марсель 0 0
6 Бордо 0 0
7 Ренн 0 0
8 Ницца 0 0
9 Лилль 0 0
10 Метц 0 0
11 Страсбур 0 0
12 Тулуза 0 0
13 Сент-Этьен 0 0
14 ФК Кан 0 0
15 Генгам 0 0
16 Монпелье 0 0
17 Амьен 0 0
18 Труа 0 0
19 Анжер 0 0
20 Дижон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов