Неймар подвергся критике за организацию крупной вечеринки в Бразилии
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар устроил вечеринку в Бразилии на 500 человек, сообщает O Globo.
По сведениям издания, тусовка стартовала 26 декабря и продлится пять дней. Мероприятие проходит в доме футболиста на подземной дискотеке. Подобное поведение футболиста возмутило многих из-за пандемии коронавируса.
В настоящее время 28-летний Неймар восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне форвард провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Не пропустите: В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13