Неймар подвергся критике за организацию крупной вечеринки в Бразилии

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар устроил вечеринку в Бразилии на 500 человек, сообщает O Globo.

По сведениям издания, тусовка стартовала 26 декабря и продлится пять дней. Мероприятие проходит в доме футболиста на подземной дискотеке. Подобное поведение футболиста возмутило многих из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время 28-летний Неймар восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне форвард провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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