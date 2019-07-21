Неймар подвергся выговору при всей команде
Спортивный директор ПСЖ Леонардо публично отругал нападающего команды Неймара за его опоздание к началу предсезонной подготовки, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, функционер сделал футболисту строгий выговор при всей команде.
Напомним, что форвард хочет покинуть ПСЖ и вернуться в свой бывший клуб "Барселону".
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет получить за форварда 222 миллиона евро. Именно такую сумму клуб заплатил за него два года назад. "Барселона" не готова платить такие деньги за 27-летнего Неймара и предлагает в обмен на него нескольких своих игроков.
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