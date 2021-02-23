Неймар похвастался новым дизайном собственного баскетбольного зала (фото)

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар показал новый дизайн собственного баскетбольного зала, на стенах которого нарисованы звездные игроки НБА.

"Посмотрите на новый дизайн моей баскетбольной площадки. Это потрясающе", - написал Неймар, отметив на фото художника Эдуардо Кобру.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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