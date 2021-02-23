Неймар похвастался новым дизайном собственного баскетбольного зала (фото)

Теги псжнеймар

Неймар похвастался новым дизайном собственного баскетбольного зала (фото)

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар показал новый дизайн собственного баскетбольного зала, на стенах которого нарисованы звездные игроки НБА.

"Посмотрите на новый дизайн моей баскетбольной площадки. Это потрясающе", - написал Неймар, отметив на фото художника Эдуардо Кобру.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар ярко отреагировал на победу ПСЖ над "Барселоной" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Супергол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Супергол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов