Неймар похвастался новым дизайном собственного баскетбольного зала (фото)
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар показал новый дизайн собственного баскетбольного зала, на стенах которого нарисованы звездные игроки НБА.
"Посмотрите на новый дизайн моей баскетбольной площадки. Это потрясающе", - написал Неймар, отметив на фото художника Эдуардо Кобру.
В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Неймар ярко отреагировал на победу ПСЖ над "Барселоной" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13