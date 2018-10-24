Неймар похвастался новыми татуировками

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар нанес на спину татуировки с героями комиксов Бэтмена и Спайдермена.

Стоит отметить, что новые тату наносились форварду в тот момент, когда он играл в покер.

Бразилец является страстным фанатом комиксов. Недавно он запустил собственную серию комиксов.

В этом сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 11 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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