Неймар похвастался новыми татуировками

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Неймар похвастался новыми татуировками

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар нанес на спину татуировки с героями комиксов Бэтмена и Спайдермена.

Стоит отметить, что новые тату наносились форварду в тот момент, когда он играл в покер.

Бразилец является страстным фанатом комиксов. Недавно он запустил собственную серию комиксов.

В этом сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 11 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: Тер Штеген высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону". | http://soccernews.ru

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