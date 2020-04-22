Неймар похвастался прессом перед фанатами
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар продемонстрировал отличную форму, которую он поддерживает в условиях карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса.
"Еще один день. Держитесь и будьте в безопасности", — написал Неймар в своем Instagram, прикрепив свою фотографию в одних шортах.
В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел за "Пари Сен-Жермен" 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Зарплата Неймара в случае возвращения в "Барселону" снизится в 2,5 раза. | http://soccernews.ru
главное
-
Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"
-
"Барселона" предложила двух игроков в обмен на Лаутаро Мартинеса
-
Шатов близок к переходу в "Рубин"
-
Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб
-
Черчесов рассказал, кто из игроков может защитить ворота сборной России, если вратарь будет удален
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 апреля
-
"Сельта" намерена выкупить Смолова у "Локомотива"
-
Владелец "Брешии" запретил Балотелли общаться с легендарным порноактером
-
Артуро Видаль может вернуться в Бундеслигу
-
Кариус разорвал контракт с "Бешикташем" и вернется в "Ливерпуль"
-
Каррера рассказал, почему он согласился на переход Петковича в "Спартак"
-
Федун высказался о ситуации с падением цен на нефть до отрицательных значений
-
1
Неймар похвастался прессом перед фанатами
-
1
Коутиньо близок к трансферу в "Челси"
-
Агент Гурцкая рассказал, кто был инициатором увольнения Карреры из "Спартака"
-
1
Соловьев ответил Уткину, который обвинил его в симпатиях к московскому "Динамо"
-
Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"
-
1
"Барселона" предложила двух игроков в обмен на Лаутаро Мартинеса
-
Рамзан Кадыров радикально сменил имидж: фото
-
Шатов близок к переходу в "Рубин"
-
1
"Барселона" может уменьшить зарплаты игрокам на весь следующий сезон
-
Вадим Евсеев оценил возможность работы в "Локомотиве" или сборной России
-
Зелимхан Бакаев рассказал, кто в "Спартаке" является самым быстрым игроком
-
Экс-тренер "Динамо" Хохлов рассказал, как он потерял крупную сумму из-за мошенников
-
ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13