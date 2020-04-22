Неймар похвастался прессом перед фанатами

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар продемонстрировал отличную форму, которую он поддерживает в условиях карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса.

"Еще один день. Держитесь и будьте в безопасности", — написал Неймар в своем Instagram, прикрепив свою фотографию в одних шортах.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел за "Пари Сен-Жермен" 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.

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