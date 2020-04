Неймар показал, как играет на цифровом рояле во время карантина

Форвард ПСЖ Неймар показал, как играет на рояле. В своем инстаграме футболист опубликовал видео свое игры на цифровом инструменте.

Нападающий исполнил композицию американского певца Джона Роджера Стивенса. На заднем плане под музыку кто-то подпевал.

Neymar used his home time to learn how to play the piano.



IG : neymarjr pic.twitter.com/LXFYwV8pVo