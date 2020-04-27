Неймар показал, как играет на цифровом рояле во время карантина
Форвард ПСЖ Неймар показал, как играет на рояле. В своем инстаграме футболист опубликовал видео свое игры на цифровом инструменте.
Нападающий исполнил композицию американского певца Джона Роджера Стивенса. На заднем плане под музыку кто-то подпевал.
Neymar used his home time to learn how to play the piano.— LIGI ™ (at ) (@OfficialLIGI) April 27, 2020
IG : neymarjr pic.twitter.com/LXFYwV8pVo
Футболист на данный момент находится на карантине, вызванном пандемией коронавируса. Когда будет возобновлен сезон Лиги 1 - неизвестно.
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