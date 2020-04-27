Неймар показал, как играет на цифровом рояле во время карантина

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Неймар показал, как играет на цифровом рояле во время карантина

Форвард ПСЖ Неймар показал, как играет на рояле. В своем инстаграме футболист опубликовал видео свое игры на цифровом инструменте.

Нападающий исполнил композицию американского певца Джона Роджера Стивенса. На заднем плане под музыку кто-то подпевал.

Футболист на данный момент находится на карантине, вызванном пандемией коронавируса. Когда будет возобновлен сезон Лиги 1 - неизвестно. 

Не пропустите: ПСЖ определился с позицией по Неймару| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Разносторонний игрок - это чудесно!Срочно покупаем за 250 млн. евро!А Лео ̶п̶р̶о̶д̶а̶т̶ь̶ вывезти на лесной космодром под благовидным предлогом и отправить обратно на Луну!А что?Отличная идея!Viscas El Barca!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Талантливый человек талантлив во всём!(Не то что Лео...)Он ,конечно не играет как Зеленский,но нам такие в Барсе нужны!Viscas El Barca!

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