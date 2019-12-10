Неймар показал, как он справляется с холодом в Париже
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар серьезно утеплился на тренировке команды накакуне матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Галатасараем". Сейчас в Париже температура воздуха около семи градусов тепла.
Neymar is really feeling that winter weather— ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2019
(via @PSG_English) pic.twitter.com/oW4cvyd62r
Матч ПСЖ - "Галатасарай" состоится 11 декабря. Начало поединка - в 23:00 мск. ПСЖ уже гарантировал себе первое место в группе А и выход в плей-офф. "Галатасарай" продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Месси на два гола отстает от лидера по числу голов в 2019 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|39
|2
|Марсель
|17
|34
|3
|Лилль
|17
|28
|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|17
|26
|6
|Нант
|17
|26
|7
|Лион
|17
|25
|8
|Сент-Этьен
|17
|25
|9
|Реймс
|16
|24
|10
|Монпелье
|17
|24
|11
|Монако
|16
|24
|12
|Анжер
|17
|24
|13
|Ницца
|17
|23
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|17
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Тулуза
|17
|12
|20
|Ним
|16
|12