Неймар показал, как он справляется с холодом в Париже

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар серьезно утеплился на тренировке команды накакуне матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Галатасараем". Сейчас в Париже температура воздуха около семи градусов тепла.

Neymar is really feeling that winter weather



(via @PSG_English) pic.twitter.com/oW4cvyd62r — ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2019

Матч ПСЖ - "Галатасарай" состоится 11 декабря. Начало поединка - в 23:00 мск. ПСЖ уже гарантировал себе первое место в группе А и выход в плей-офф. "Галатасарай" продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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