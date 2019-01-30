Неймар показал новые татуировки (фото)

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар, который в данный момент восстанавливается после тяжелой травмы, показал свои новые татуировки.

На спине форварда появились супергерои человек-паук и Бэтмен.

"Обычный фильм про супергероев... Поначалу кажется, что все плохо, но в конце мы видим, те, кто не сдается при достижении своей цели - одерживает победу", - подписал фотографию Неймар.

Напомним, что 26-летний Неймар из-за травмы выбыл из строя на два с половиной месяца и вернется в строй не раньше середины апреля.

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