Неймар показал последствия своей травмы

Теги неймарпсж

Неймар показал последствия своей травмы

Нападающий ПСЖ Неймар опубликовал в своём инстаграме фотографию травмированной ноги.

Судя по снимку, на голеностоп бразильца наложили гипс.

Фото: Травмированная нога Неймара

Отметим, что сроки восстановления Неймара по-прежнему остаются неизвестными.

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комментарии
Barsa

Да это спецом что бы матч с Реалом пропустить.Понимают что не вытянут а потом все шишки на него посыпятся.После матчя с Реалом быстренько восстановится!!!

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Гипс Неймара

гипс на гетру?? рилли?)))

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Флорентино Перес

Все купил я, даже травму Неймара!!!

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Мича

неймар официально выпишут 28 из больнички.А тренироваться начнёт с 3 марта!

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Максим

Это не гипс! Обычный фиксатор

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Евгений

ох и травма, ох и последствия. знакомые связки голеностопа рвут напрочь, весь сустав кромсают и норм, как бы обычное дело, ничего особого, а тут неймар показал последствия... какой ужас

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