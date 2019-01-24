Неймар покинул матч со "Стасбуром" из-за травмы и заплакал

Нападающий ПСЖ Неймар был травмирован в матче 1/16 финала Кубка Франции со "Страсбуром" (2:0, идет второй тайм).

Игрок получил травмы на 62-й минуте игры и был вынужден покинуть поле. На глазах 26-летнего бразильца были слезы.

La cheville de Neymar ... pic.twitter.com/Y0r6sYnlCq — Anthony Woodman (@Anton75_) 23 января 2019 г.

На замену игроку вышел Мусса Диаби.

На сколько серьезна травма Неймара станет известно позже.

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