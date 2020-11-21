Неймар полностью восстановился после травмы

Нападающий ПСЖ Неймар будет готов сыграть в следующем матче с первых минут, об этом рассказал главный тренер парижан Томас Тухель.

Бразилец появился на поле во вчерашней игре против "Монако" (2:3), но только в середине второго тайма.

28-летний форвард пропустил почти месяц из-за травмы приводящей мышцы бедра. В связи с этим он не играл за сборную в квалификации ЧМ-2022.

Следующим соперником ПСЖ будет "РБ Лейпциг". Матч 4-го тура группового этапа ЛЧ состоится во вторник на "Парк де Пренс".

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