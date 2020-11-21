Неймар полностью восстановился после травмы
Нападающий ПСЖ Неймар будет готов сыграть в следующем матче с первых минут, об этом рассказал главный тренер парижан Томас Тухель.
Бразилец появился на поле во вчерашней игре против "Монако" (2:3), но только в середине второго тайма.
28-летний форвард пропустил почти месяц из-за травмы приводящей мышцы бедра. В связи с этим он не играл за сборную в квалификации ЧМ-2022.
Следующим соперником ПСЖ будет "РБ Лейпциг". Матч 4-го тура группового этапа ЛЧ состоится во вторник на "Парк де Пренс".
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|Лилль
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|5
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|28
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|7
|Лион
|28
|40
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
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|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13