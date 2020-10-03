Неймар получил от Мбаппе больше ассистов, чем от любого другого игрока ПСЖ

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Неймар получил от Мбаппе больше ассистов, чем от любого другого игрока ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар оформил дубль в матче 6-го тура Лиги 1 против "Анжера", один из голов забив после передачи Килиана Мбаппе.

Француз после перехода в столичный клуб летом 2017 года отдал 8 ассистов на бразильца в рамках чемпионата.

Любой другой игрок ПСЖ помогал Неймару отличиться в национальном первенстве не более трёх раз.

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