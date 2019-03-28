Неймар получил подарок от звездного игрока НБА
Словенский баскетболист "Даллас Маверикс" Лука Дончич подарил игровую майку бразильскому нападающему ПСЖ Неймару.
Об этом бразилец сообщил в своем Instagram, прикрепив фотографию с футболкой.
Напомним, что в данный момент форвард продолжает восстанавливаться после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2022 года.
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|29
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|29
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|Сент-Этьен
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|Реймс
|29
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|Ренн
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|Страсбур
|29
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|Ним
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|12
|Анжер
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|Бордо
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|14
|Тулуза
|29
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|Нант
|28
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|16
|Монако
|29
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|Амьен
|29
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|Генгам
|29
|22
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|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20