Неймар получил подарок от звездного игрока НБА

Словенский баскетболист "Даллас Маверикс" Лука Дончич подарил игровую майку бразильскому нападающему ПСЖ Неймару.

Об этом бразилец сообщил в своем Instagram, прикрепив фотографию с футболкой.

Напомним, что в данный момент форвард продолжает восстанавливаться после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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