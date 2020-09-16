Неймар получил серьезное наказание за удар игрока "Марселя"
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Франции.
Такое наказание наложено на футболиста за удар защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса. По словам бразильца, он ударил соперника в ответ на расистские оскорбления. Таким образом, Неймар пропустит матчи Лиги 1 с "Метцем" и "Ниццей".
Кроме того, на шесть матчей дисквалифицирован защитник ПСЖ Лайвин Курзава, на два - полузащитник парижского клуба Леандро Паредес.
Не пропустите: ПСЖ предоставит видео, на котором видно, как Неймара назвали обезьяной. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13