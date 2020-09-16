Неймар получил серьезное наказание за удар игрока "Марселя"

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Франции.

Такое наказание наложено на футболиста за удар защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса. По словам бразильца, он ударил соперника в ответ на расистские оскорбления. Таким образом, Неймар пропустит матчи Лиги 1 с "Метцем" и "Ниццей".

Кроме того, на шесть матчей дисквалифицирован защитник ПСЖ Лайвин Курзава, на два - полузащитник парижского клуба Леандро Паредес.

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