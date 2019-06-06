Неймар получил серьёзную травму. Его участие в Кубке Америки под вопросом
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар травмировался во время товарищеского матча против Катара.
Согласно предварительным данным, у звёздного игрока диагностировано растяжение связок правого голеностопа.
Нападающий после замены не смог сдержать слёз, а стадион он покидал на костылях.
¡OJO! NEYMAR ABANDONA CON MULETAS el estadio tras salir LESIONADO en el partido con BRASIL ( IG: leonardobaran) pic.twitter.com/OBRbLBHBAZ— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 6 июня 2019 г.
Сроки восстановления Неймара пока неизвестны, однако велика вероятность, что он пропустит Кубок Америки-2019, который стартует на следующей неделе.
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