Неймар получил травму

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Неймар получил травму

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар травмировался на тренировке национальной команды, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, футболист получил повреждение колена, в связи с чем досрочно завершил занятие.

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления звёздного нападающего пока неизвестны.

Напомним, что 14 июня стартует Кубок Америки. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет с Боливией, Перу и Венесуэлой.

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