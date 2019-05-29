Неймар получил травму

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар травмировался на тренировке национальной команды, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, футболист получил повреждение колена, в связи с чем досрочно завершил занятие.

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления звёздного нападающего пока неизвестны.

Напомним, что 14 июня стартует Кубок Америки. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет с Боливией, Перу и Венесуэлой.

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