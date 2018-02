Неймар получил травму и покинул поле в слезах

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:0) и покинул поле на носилках в слезах.

Neymar's status for #PSG against Real Madrid will be in question after this nasty ankle injury ... pic.twitter.com/krFQTavVgG