Неймар получил травму и покинул поле в слезах



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:0) и покинул поле на носилках в слезах.

Видео: Травма Неймара.

Neymar's status for #PSG against Real Madrid will be in question after this nasty ankle injury ... pic.twitter.com/krFQTavVgG — Goal (@goal) 25 февраля 2018 г.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 30 матчей, забил 30 голов и отдал 19 результативных передач.

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