Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

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Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар был травмирован в товарищеском матче с Нигерией.

27-летнего нападающего пришлось заменить на 12-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел хавбек Филиппе Коутиньо.

В этом сезоне Неймар участвовал в 5 матчах Лиги 1, отметившись 4 голами.

На данный момент в матче счет 1:0 в пользу Бразилии.

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