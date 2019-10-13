Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар был травмирован в товарищеском матче с Нигерией.



27-летнего нападающего пришлось заменить на 12-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел хавбек Филиппе Коутиньо.

В этом сезоне Неймар участвовал в 5 матчах Лиги 1, отметившись 4 голами.



На данный момент в матче счет 1:0 в пользу Бразилии.

А еще: Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо" | http://soccernews.ru