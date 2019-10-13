Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар был травмирован в товарищеском матче с Нигерией.
27-летнего нападающего пришлось заменить на 12-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел хавбек Филиппе Коутиньо.
В этом сезоне Неймар участвовал в 5 матчах Лиги 1, отметившись 4 голами.
На данный момент в матче счет 1:0 в пользу Бразилии.
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