Неймар получил жуткую травму в матче Лиги 1 (фото)

Теги неймарпсжтравмы

Неймар получил жуткую травму в матче Лиги 1 (фото)

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар выбыл из строя из-за травмы.

Бразилец получил повреждение в результате грубого подката со стороны защитника "Сент-Этьена" Иванна Масона на 88-й минуте матча 15-го тура чемпионата Франции. В ближайшее время Неймар перенесет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Месси сделал хет-трик из голевых передач в матче с "Сент-Этьеном". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" одержало феерическую победу над "Рубином"

"Динамо" одержало феерическую победу над "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов