Неймар получил жуткую травму в матче Лиги 1 (фото)

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар выбыл из строя из-за травмы.

Бразилец получил повреждение в результате грубого подката со стороны защитника "Сент-Этьена" Иванна Масона на 88-й минуте матча 15-го тура чемпионата Франции. В ближайшее время Неймар перенесет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

Terrible blessure pour Neymar, sorti en larmes sur civière face à Saint-Étienne. pic.twitter.com/D3I7CnAY4r — Actu Foot (@ActuFoot_) November 28, 2021

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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