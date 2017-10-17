Форвард ПСЖ Неймар получит солидный бонус за завоевание "Золотого мяча", сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, клуб выплатит 25-летнему бразильцу три миллиона евро, если тот выиграет престижную индивидуальную награду.

Стоит отметить, что оклад Неймара в ПСЖ составляет 36,8 миллионов евро в год.

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