Неймар помог ПСЖ обыграть "Анже"

ПСЖ в гостевом матче 36-го тура Лиги 1 обыграл "Анже".

Первый гол в составе парижан забил нападающий Неймар, удвоить преимущество ПСЖ помог атакующий полузащитник Анхель Ди Мария. Хозяева встречи забили единственный гол на 88-й минуте.

"Анже" - ПСЖ - 1:2 (0:1)

Голы: Неймар, 20 - 0:1, Ди Мария, 58 - 0:2, Таит, 88 - 1:2.

"Анже": Бютель, Траоре, Павлович, Пелланар, Мансо, Пажо (Капель, 72), Фюльжини (Эль Мелали, 61), Рейне-Аделаида, Сантамария, Тэ, Баокен (Канга, 82).

"ПСЖ": Буффон, Дани Алвес (Кюрзава, 70), Бернат, Маркиньюс, Мбе Со, Дагба, Верратти, Паредес, Кавани, Ди Мария (Дракслер, 77), Неймар (Шупо-Мотинг, 90+2).

Напомним, ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, и эта игра не имела для них турнирного значения.

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