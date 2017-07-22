Неймар попал в заявку "Барселоны" на турне по США

"Барселона" в своём официальном твиттере опубликовала заявку команды на грядущее турне по США.

Стоит отметить, что в представленном списке присутствует и бразильский нападающий Неймар, который, по некоторым данным, близок к переходу в ПСЖ.

Фото: Заявка "Барселоны" на турне по США

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