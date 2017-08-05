Неймар поприветствовал болельщиков ПСЖ перед матчем с "Амьеном"
Новичок ПСЖ Неймар перед матчем первого тура Лиги 1 против "Амьена" поприветствовал болельщиков своей новой команды.
25-летний бразилец прошёлся возле трибун домашнего стадиона парижан "Парк де Пренс".
@neymarjr devant les supporters au Parc des Princes ! #BemvidoNeymarJR pic.twitter.com/B8tOYSi7VX— PSG Officiel (@PSG_inside) 5 августа 2017 г.
Напомним, что Неймар пока не может дебютировать за ПСЖ, так как Лига 1 ещё не получила международный трансферный сертификат футболиста.
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