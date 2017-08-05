Неймар поприветствовал болельщиков ПСЖ перед матчем с "Амьеном"

Новичок ПСЖ Неймар перед матчем первого тура Лиги 1 против "Амьена" поприветствовал болельщиков своей новой команды.

25-летний бразилец прошёлся возле трибун домашнего стадиона парижан "Парк де Пренс".

Напомним, что Неймар пока не может дебютировать за ПСЖ, так как Лига 1 ещё не получила международный трансферный сертификат футболиста.

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