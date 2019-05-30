Неймар попросил "Барселону" вернуть его
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хочет вернуться в "Барселону", сообщает программа El Golazo de Gol.
По данным источника, футболист связался с руководством каталонского клуба и попросил его вернуть. В связи с этим "Барселона" решила рассмотреть вариант с возвращением форварда. В сделке может быть использован французский нападающий Усман Дембеле.
В завершившемся сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 матча и отдал 13 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действителен до лета 2022 года.
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|Валенсия
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|38
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|Севилья
|38
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|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
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|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
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|17
|Сельта Виго
|38
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|32