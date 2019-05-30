Неймар попросил "Барселону" вернуть его

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хочет вернуться в "Барселону", сообщает программа El Golazo de Gol.

По данным источника, футболист связался с руководством каталонского клуба и попросил его вернуть. В связи с этим "Барселона" решила рассмотреть вариант с возвращением форварда. В сделке может быть использован французский нападающий Усман Дембеле.

В завершившемся сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 матча и отдал 13 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действителен до лета 2022 года.

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