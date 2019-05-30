Неймар попросил "Барселону" вернуть его

Теги псжнеймарбарселонатрансферы

Неймар попросил "Барселону" вернуть его

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хочет вернуться в "Барселону", сообщает программа El Golazo de Gol.

По данным источника, футболист связался с руководством каталонского клуба и попросил его вернуть. В связи с этим "Барселона" решила рассмотреть вариант с возвращением форварда. В сделке может быть использован французский нападающий Усман Дембеле.

В завершившемся сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 матча и отдал 13 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действителен до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар грубо обошелся с молодым игроком, который обыграл его. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ

"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов