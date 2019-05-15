Неймар попросил ПСЖ купить у "Барселоны" Коутиньо

Форвард ПСЖ Неймар попросил руководство парижского клуба задуматься о покупке игрока "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Paris United.

По данным источника, ПСЖ готов пойти на встречу бразильцу и приобрести 26-летнего полузащитника.

Трансферная стоимость Коутиньо - 100 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, оба футболиста выступают за сборную Бразилии.

В нынешнем сезоне Коутиньо участвовал в 35 матчах в Ла Лиге, забив 5 голов и сделав 2 ассиста. Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать бразильца.

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