Неймар попросил ПСЖ купить у "Барселоны" Коутиньо

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Неймар попросил ПСЖ купить у "Барселоны" Коутиньо

Форвард ПСЖ Неймар попросил руководство парижского клуба задуматься о покупке игрока "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Paris United.

По данным источника, ПСЖ готов пойти на встречу бразильцу и приобрести 26-летнего полузащитника.

Трансферная стоимость Коутиньо - 100 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, оба футболиста выступают за сборную Бразилии.

В нынешнем сезоне Коутиньо участвовал в 35 матчах в Ла Лиге, забив 5 голов и сделав 2 ассиста. Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать бразильца.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Петушалду опять заХАкал. Что, петушок, хер в глотке застрял? Смотри захлебнёшься...

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петушалду
петушалду

рыГаловские педики фас!

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Крош
Крош

Давно петушишься?

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петушалду
петушалду

ты что, как и Карыч любишь в попу?

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Карыч
Карыч

В твою грязную жёппу? Ты бредишь, пассивный гомик?

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петушалду
петушалду

Чмокай дальше, только не чавкай! АХАХАХАХА

Крош
Крош

Когда я тебя обозвал?

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петушалду
петушалду

Ты и вправду меня не обзывал. Я против тебя ничего не имею. Тут есть пару педиков, которые дрочат на португальского гея, которые прямо истерят увидев новость про Месси. Вот поэтому думал что и ты из заднеприводных.

Крош
Крош

Я не знаю что любит Кар-Карыч,но ты постоянно упоминающий мужские попы,наверняка душевно отдыхаешь в разделе "Гей-порно" на Pornhub.

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Карыч
Карыч

Он там участвует в роли пассива.

петушалду
петушалду

если не любишь, то зачем обзываешься?

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