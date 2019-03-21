Неймар попросил ПСЖ сохранить Алвеса
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не хочет, чтобы клуб расставался с его соотечественником защитником Дани Алвесом, сообщает L’Équipe.
По сведениям издания, Неймар попросил руководство парижского клуба продлить с Алвесом контракт, который истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует летом радикально омолодить состав.
В нынешнем сезоне 35-летний Алвес провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Неймар и Мбаппе останутся в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
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|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
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|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20