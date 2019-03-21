Неймар попросил ПСЖ сохранить Алвеса

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Неймар попросил ПСЖ сохранить Алвеса

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не хочет, чтобы клуб расставался с его соотечественником защитником Дани Алвесом, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, Неймар попросил руководство парижского клуба продлить с Алвесом контракт, который истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует летом радикально омолодить состав.

В нынешнем сезоне 35-летний Алвес провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи.

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