Неймар попросил руководство ПСЖ перехватить трансферную цель "Реала"
Ближайшим летом ПСЖ может совершить еще один громкий трансфер, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что главная звезда парижан Неймар попросил руководство своего клуба подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, главным претендентом на которого называется мадридский "Реал".
Отметим, что на приобретение египтянина новоиспеченному чемпиону Франции придется потратить порядка 200 миллионов евро.
Не пропустите: "Реал" уже озвучил "Ливерпулю" свое предложение по Салаху. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Эвертон
|35
|45
|9
|Лестер Сити
|34
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25