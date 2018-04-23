Неймар попросил руководство ПСЖ перехватить трансферную цель "Реала"

Ближайшим летом ПСЖ может совершить еще один громкий трансфер, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что главная звезда парижан Неймар попросил руководство своего клуба подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, главным претендентом на которого называется мадридский "Реал".

Отметим, что на приобретение египтянина новоиспеченному чемпиону Франции придется потратить порядка 200 миллионов евро.

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