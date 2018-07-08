Неймар попросил руководство ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне"

Теги барселонапсжнеймарлуис суарес

Неймар попросил руководство ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может перейти в ПСЖ.

Как сообщает Sport.es, в трансфере заинтересован один из лидеров ПСЖ Неймар.

Бразилец считает, что Суарес станет отличной заменой для Эдинсона Кавани.

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