Неймар попросил создателя игры PUGB предоставить ему отдельный сервер
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар является фанатом новой компьютерной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds и хочет иметь в ней собственный сервер.
"Хей, не могли бы вы предоставить мне мой собственный сервер? Спасибо", – написал футболист в своем твиттере и тегнул создателя игры Брендана Грина.
В данный момент число игроков в PUBG приближается к 3 миллионам человек одновременно.
PlayerUnknown’s Battlegrounds - многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы.
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|Жирона
|16
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