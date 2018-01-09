Неймар попросил создателя игры PUGB предоставить ему отдельный сервер

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар является фанатом новой компьютерной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds и хочет иметь в ней собственный сервер.

"Хей, не могли бы вы предоставить мне мой собственный сервер? Спасибо", – написал футболист в своем твиттере и тегнул создателя игры Брендана Грина.

В данный момент число игроков в PUBG приближается к 3 миллионам человек одновременно.

PlayerUnknown’s Battlegrounds - многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы.

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