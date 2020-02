Неймар поругался с арбитром во время матча чемпионата Франции

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар поругался с арбитром во время матча 22-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (5:0), сообщает AS.

Футболист эффектным финтом обыграл соперника, но судья показал ему за это желтую карточку, назвав его действия "неспортивным поведением".

В перерыве Неймар подошел к Марко Верратти и сказал партнеру по команде: "Я играю в футбол, а за это он мне дал желтую карточку. Скажи ему, что он не должен был так поступать". В ответ на требование успокоиться от четвертого судьи Неймар ответил: "Успокоиться? Моя задница!"

