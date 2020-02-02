Неймар поругался с арбитром во время матча чемпионата Франции
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар поругался с арбитром во время матча 22-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (5:0), сообщает AS.
Футболист эффектным финтом обыграл соперника, но судья показал ему за это желтую карточку, назвав его действия "неспортивным поведением".
В перерыве Неймар подошел к Марко Верратти и сказал партнеру по команде: "Я играю в футбол, а за это он мне дал желтую карточку. Скажи ему, что он не должен был так поступать". В ответ на требование успокоиться от четвертого судьи Неймар ответил: "Успокоиться? Моя задница!"
Neymar Jr to the referee - “I am playing football” pic.twitter.com/l5AdmVCgp1— Seleção Brasil (@Brazil_TeamNews) February 2, 2020
Не пропустите: Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|55
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|22
|40
|4
|Лилль
|22
|34
|5
|Монпелье
|22
|33
|6
|Лион
|21
|32
|7
|Реймс
|22
|32
|8
|Нант
|22
|32
|9
|Страсбур
|22
|30
|10
|Анжер
|22
|30
|11
|Бордо
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|22
|29
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Дижон
|22
|24
|17
|Метц
|21
|23
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13