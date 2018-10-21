Ведущий форвард ПСЖ Неймар посетил Барселону, информирует El Mundo Deportivo.

Сегодня 26-летний нападающий парижан в своем инстаграме опубликовал видео, в котором он прогуливается по столице Каталонии в сопровождении полузащитника своей первой европейской команды Артура.

Напомним, Максвелл дал совет Неймару относительно его будущего. | soccernews.ru