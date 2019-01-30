Неймар посетил Барселону в рамках курса лечения травмы ноги

Нападающий ПСЖ Неймар приехал в Барселону на лечение травмы правой ноги, утверждает L'Équipe.

Игрок был травмирован в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0). Бразилец получил повреждение пятой плюсневой кости.

Ожидается, что Неймар пропустит до 10 недель.

В текущем сезоне футболист забил 20 голов и сделал 10 ассистов в 23 матчах в составе ПСЖ.

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