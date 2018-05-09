Неймар посетил финальный матч Кубка Франции

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Неймар посетил финальный матч Кубка ФранцииФорвард ПСЖ Неймар, продолжающий восстанавливаться от повреждения, посетил финальный матч Кубка Франции, в котором его команда обыграла клуб третьего дивизиона "Лез Эрбье".

Как информирует RMC Sport, игру бразилец смотрел в компании с другим травмированным игроком парижан - Марко Верратти. 26-летний нападающий находился в хорошем расположении духа, несмотря на то, что уже на протяжении 2,5 месяцев он не выходит на поле.

Напомним, матч между "Лез Эрбье" и ПСЖ закончился со счетом 0:2. | soccernews.ru

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