Неймар посетил финальный матч Кубка Франции

Форвард ПСЖ Неймар, продолжающий восстанавливаться от повреждения, посетил финальный матч Кубка Франции, в котором его команда обыграла клуб третьего дивизиона "Лез Эрбье".

Как информирует RMC Sport, игру бразилец смотрел в компании с другим травмированным игроком парижан - Марко Верратти. 26-летний нападающий находился в хорошем расположении духа, несмотря на то, что уже на протяжении 2,5 месяцев он не выходит на поле.

Напомним, матч между "Лез Эрбье" и ПСЖ закончился со счетом 0:2. | soccernews.ru