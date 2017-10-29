Неймар посетил тренировку "Барселоны"

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Неймар посетил тренировку "Барселоны"Вингер французского ПСЖ Неймар встретился сегодня с бывшими партнерами по каталонской "Барселоне", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразилец посетил воскресную тренировку "сине-гранатовых". Не помешал визиту Неймара на тренировочную базу "Барсы" и тот факт, что он связан с каталонским грандом судебными разбирательствами.

Напомним, в этот день Иньеста дебютировал за "Барселону". | soccernews.ru

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