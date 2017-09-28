Неймар пошел на конфликт с еще одним ведущим игроком ПСЖ

Вингер французского ПСЖ Неймар пошел на конфликт с еще одним ведущим игроком своей команды, информирует испанская пресса.

Сообщается, что у бразильца сложились натянутые отношения с прямым конкурентом за место в стартовом составе парижан Анхелем Ди Марией после того, как аргентинец попытался сгладить конфликт между новой звездой "красно-синих" и Эдинсоном Кавани.

Напомним, президент ПСЖ назвал Неймара лучшим игроком планеты. | soccernews.ru