Форвард каталонской "Барселоны" Неймар послал новое сообщение в инстаграме своим фанатам.

Так, перед матчем своей команды против "Манчестер Юнайтед" бразилец опубликовал фото с полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба, которое он подписал следующим образом: "Со своим братом".

Напомним, Буффон высказался о трансферной стоимости Неймара. | soccernews.ru