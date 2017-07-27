Неймар послал новое сообщение в инстаграме

Теги неймарполь погба

Неймар послал новое сообщение в инстаграмеФорвард каталонской "Барселоны" Неймар послал новое сообщение в инстаграме своим фанатам.

Так, перед матчем своей команды против "Манчестер Юнайтед" бразилец опубликовал фото с полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба, которое он подписал следующим образом: "Со своим братом".

Напомним, Буффон высказался о трансферной стоимости Неймара. | soccernews.ru

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