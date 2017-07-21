Неймар послал сообщение фанатам

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар посредством своего инстаграма послал сообщение болельщикам.

Так, 25-летний нападающий опубликовал фото с одной из тренировок своей команды, которая сейчас находится в США. На снимке футболист выглядит задумчивым, что он и попытался передать посредством смайлика:

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