Неймар послал сообщение фанатам

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Неймар послал сообщение фанатамФорвард каталонской "Барселоны" Неймар посредством своего инстаграма послал сообщение болельщикам.

Так, 25-летний нападающий опубликовал фото с одной из тренировок своей команды, которая сейчас находится в США. На снимке футболист выглядит задумчивым, что он и попытался передать посредством смайлика:

Не пропустите: материал о ситуации, в которой оказался Неймар. | soccernews.ru

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