Неймар послал сообщение Коутиньо после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Теги неймарбарселонафилиппе коутиньожозеп мария бартомеу

Неймар послал сообщение Коутиньо после вылета "Барселоны" из Лиги ЧемпионовФорвард ПСЖ Неймар послал сообщение полузащитнику каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо после вылета его команды из Лиги Чемпионов.

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний нападающий парижан в личном общении со своим соотечественником спрогнозировал, что "сине-гранатовые" не смогут выиграть Лигу Чемпионов, пока их президентом будет оставаться Жозеп Мария Бартомеу.

Напомним, лидеры "Барсы" определили одного из главных виновников в поражении "Барселоны" от "Ромы". | soccernews.ru

комментарии
Макс

получит ли Коутиньо медаль или трофей в случае победы Ливерпуля в ЛЧ? Он

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Фанат РМ

Эх, Гном! Печалька! Но шестой ЗМ получит Криш!!!

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Лул Лул

А за что Бегунель Шмесси должен его получить? За голы Леганесам? Бездарь.. Только у себя в лиге может забивать

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