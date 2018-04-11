Неймар послал сообщение Коутиньо после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Форвард ПСЖ Неймар послал сообщение полузащитнику каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо после вылета его команды из Лиги Чемпионов.

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний нападающий парижан в личном общении со своим соотечественником спрогнозировал, что "сине-гранатовые" не смогут выиграть Лигу Чемпионов, пока их президентом будет оставаться Жозеп Мария Бартомеу.

Напомним, лидеры "Барсы" определили одного из главных виновников в поражении "Барселоны" от "Ромы". | soccernews.ru