Неймар послал сообщение Паулиньо

Вингер французского ПСЖ Неймар послал сообщение полузащитнику китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, который в четверг должен стать игроком каталонской "Барселоны".

Так, в своем инстаграме 25-летний бразилец опубликовал фото со своим соотечественником, которое он подписал следующим образом: " Мой брат, желаю тебе успеха во всем. Надеюсь, ты будешь так же счастлив там, как и я. Мы - вместе ".

Напомним, Ривалдо назвал причину ухода Неймара из "Барселоны". | soccernews.ru