Неймар послал сообщение Паулиньо

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Неймар послал сообщение ПаулиньоВингер французского ПСЖ Неймар послал сообщение полузащитнику китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, который в четверг должен стать игроком каталонской "Барселоны".

Так, в своем инстаграме 25-летний бразилец опубликовал фото со своим соотечественником, которое он подписал следующим образом: "Мой брат, желаю тебе успеха во всем. Надеюсь, ты будешь так же счастлив там, как и я. Мы - вместе".

Напомним, Ривалдо назвал причину ухода Неймара из "Барселоны". | soccernews.ru

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