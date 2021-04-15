Неймар после завершения карьеры планирует стать профессиональным игроком в покер

Фото: Твиттер @neymarjr

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился видением своего будущего после завершения футбольной карьеры и рассказал о любви к покеру.

"Я начал играть в покер на ЧМ-2014. Во время турнира многие футболисты играли и я стал у них учиться. Сначала просто смотрел со стороны, а затем заинтересовался игрой. Мне показалось классным то, как они играли. И я влюбился в покер.

Концентрация делает покер похожим на футбол. Очень важно, как ты читаешь игру и оппонента. Думаю, это один из важнейших аспектов футбола – прочитать игру, противника. Это одна из моих задач на поле. Таким образом я могу понять где можно атаковать, куда стоит перемещаться, чтобы создать момент для своей команды. В покере то же самое: тебе нужно читать игру, соперников и понимать, когда правильный момент для атаки.

Считаю, что после окончания карьеры футболиста я смогу участвовать в покерных турнирах. Я всегда хотел участвовать, но не мог из-за своей загруженности. Так что, когда я закончу с футболом - это будет одно из моих занятий", – приводит слова Неймара CNEWS.