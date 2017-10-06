Неймар посоревновался в точности ударов из-за угла поля с Виллианом

Теги бразилиянеймарвиллиан

Неймар посоревновался в точности ударов из-за угла поля с ВиллианомВингер сборной Бразилии Неймар посоревновался в точности ударов из-за угла поля с партнером по своей команде Виллианом. Смотрите, что из этого получилось.

Напомним, Неймар просил руководство ПСЖ подписать хавбека "Барселоны"

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