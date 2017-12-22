Неймар поставил пять требований перед Пересом

Теги реал мадридфлорентино переснеймарпсж

Неймар поставил пять требований перед ПересомФорвард французского ПСЖ Неймар назвал президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу пять условий, при которых он будет готов перебраться в королевский клуб, информирует испанская пресса.

Так, во-первых, вернуться в Испанию 25-летний нападающий планирует не раньше лета 2019-го года. Во-вторых, он хочет, чтобы к тому времени "сливочные" расстались со своим ведущим бомбардиром Криштиану Роналду. В-третьих, бразилец хочет получить гарантии, что именно он будет игроком, вокруг которого будет строиться команда. В-четвертых, клуб и его новые партнеры должны будут ему помочь выиграть "Золотой мяч". Наконец, в-пятых, Неймар хочет быть самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Напомним, Неймар попал в тройку лучших игроков 2017 года по версии The Guardian. | soccernews.ru

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Укр. новости

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Хуйню выдумали

100 проц хуйню выдумали, пиздаболы

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Алан Ширер

при мне такой хуйни не было

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давай до свидания

Кто ты такой чтобы что-то требовать

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Джони Трапаттони

да пошел он на *уй

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пушка колотушка

не жирно ли

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