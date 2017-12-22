Неймар поставил пять требований перед Пересом

Форвард французского ПСЖ Неймар назвал президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу пять условий, при которых он будет готов перебраться в королевский клуб, информирует испанская пресса.

Так, во-первых, вернуться в Испанию 25-летний нападающий планирует не раньше лета 2019-го года. Во-вторых, он хочет, чтобы к тому времени "сливочные" расстались со своим ведущим бомбардиром Криштиану Роналду. В-третьих, бразилец хочет получить гарантии, что именно он будет игроком, вокруг которого будет строиться команда. В-четвертых, клуб и его новые партнеры должны будут ему помочь выиграть "Золотой мяч". Наконец, в-пятых, Неймар хочет быть самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Напомним, Неймар попал в тройку лучших игроков 2017 года по версии The Guardian. | soccernews.ru