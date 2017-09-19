Неймар поставил требование перед руководством ПСЖ

Теги псжэдинсон кавани нассер ганим аль-хелаифинеймар

Неймар поставил требование перед руководством ПСЖВингер французского ПСЖ Неймар поставил требование перед руководством своего клуба, информирует sport.es.

По сведениям издания, после своей размолвки с партнером по линии атаки Эдинсоном Кавани бразилец потребовал от президента "красно-синих" Нассера Ганима Эль-Хелаифи выставить лучшего бомбардира команды на трансфер. Неймар сообщил клубному боссу парижан, что он больше не видит, как он сможет уживаться с уругвайцем в одном коллективе.

Напомним, Аль-Хелаифи уже высказался о конфликте Неймара и Кавани. | soccernews.ru

комментарии
вап

И зачем переезжал?

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Sana

Может они оба по очереди будут бить? от то всё равно топ

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д

Шумиху раздули.

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д

Круто.

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100%

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