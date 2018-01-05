Неймар поставил ультиматум ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар обеспокоен слухами о возможном переходе в французский клуб нападающего "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Express.

По сведениям издания, 25-летний бразилец поставил ультиматум руководству парижан - в случае приобретения португальца он покинет команду.

Напомним, что Неймар стал игроком ПСЖ прошлым летом, за него были уплачены рекордные 222 миллиона евро.

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