Неймар поставил ультиматум ПСЖ касательно продления контракта

У нападающего ПСЖ Неймара появилось новое важное условие, при выполнении которого он готов заключить новый контракт с клубом.

По информации Mundo Deportivo, звёздный бразилец согласится продлить соглашение, если летом к парижской команде присоединится капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Напомним, что контракт Неймара с французским грандом рассчитан до июня 2022 года.

Что касается Месси, то он может перейти в ПСЖ бесплатно по окончании сезона, если в ближайшие месяцы "Барса" не убедит его подписать новый договор.

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