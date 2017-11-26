Неймар поставил условие Эмери

Теги неймарпсж

Неймар поставил условие ЭмериВингер французского ПСЖ Неймар хочет иметь в своем клубе еще больше привилегий, информирует YahooSports.

Так, по сведениям источника, бразилец потребовал от тренерского штаба своей команды предоставить ему право самому выбирать, в каких матчах парижан он будет принимать участие, а какие он будет пропускать.

Напомним, в нынешнем сезоне Неймар уже пропустил две игры ПСЖ по неизвестным причинам.

Не пропустите: ПСЖ определился с возможной заменой для Неймара. | soccernews.ru

комментарии
fanway

Перейдет в Реал в 2018 году и будет играть как бог, который заменил Роналду.

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Alex

Эх уважал я неймара, но его нынешнее поведение уже переходит все границы...выкинут скоро из клуба и пойдет снова на поклон к месси

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sved

Что эта обезьянка себе позволяет?

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