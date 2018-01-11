Неймар поставил условие Пересу

Форвард французского ПСЖ Неймар поставил условие президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу, который желает заполучить бразильца в свою команду.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний нападающий парижан сообщил боссу королевского клуба, что он будет готов стать игроком "сливочных", если к моменту его возможного трансфера в их составе не будет Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, а также главного тренера Зинедина Зидана. Такое желание бразильского футболиста СМИ объяснили его желанием быть главной звездой "Реала".

Напомним, Месси допускает переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru